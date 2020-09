Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - PKW mit unbekanntem Gegenstand beschädigt

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter in der Monikastraße einen dort abgestellten PKW beschädigt. Der Toyota wurde dabei mit einem unbekannten Gegenstand an Fahrer-und Beifahrerseite sowie am Heck zerkratzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell