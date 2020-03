Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand im Altenwohnheim

Papenburg (ots)

Heute gegen 06:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Altenwohnheim an der Straße Am Vosseberg in Papenburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Bett in einem Bewohnerzimmer in Brand. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Personen hielten sich glücklicherweise nicht im betroffenen Zimmer auf. Da die Feuerwehr einen stark überhöhten CO2-Wert im gesamten Gebäude feststellte, wurde die Evakuierung aller 82 Bewohner veranlasst. Nach bisherige Erkenntnissen kamen drei Personen zur Überprüfung ins Krankenhaus. Außerdem wurde die Straße im Bereich des Altenwohnheimes voll gesperrt. Die Maßnahmen und Ermittlungen dauern derzeit noch an.

