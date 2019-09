Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Ersthelfer nach Unfall gesucht (Erneuter Zeugenaufruf)

Papenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 19.September auf der Friederikenstraße sucht die Polizei nun nach zwei Ersthelfern.

Die unbekannte Fahrerin eines schwarzen Opels Corsas bog in die Straße Am Stadtpark ab und übersah dabei eine 36-jährige Pedelec-Fahrerin, welche die Fahrbahn bei grüner Ampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Radfahrerin leichte Verletztungen zuzog. Zwei unbekannte Ersthelfer, eine Frau und ein Mann, kümmerten sich um die Frau und begleiteten sie von der Fahrbahn. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Opel mit einem Westersteder-Kennzeichen (WST-) versehen war. Die Ersthelfer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer zu melden.

Ursprungsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4380836

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell