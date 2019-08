Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Leichtverletzte nach Brand in Einfamilienhaus

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es an der Hohefeldstraße zum Brand in einem dortigen Einfamilienhaus gekommen. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Nachbarn waren gegen 2.15 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte verständigt. Die beiden Hausbewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude befreien, hatten dabei allerdings Rauchgase eingeatmet. Die Feuerwehren aus Nordhorn und Brandlecht waren schnell mit 13 Fahrzeugen sowie 80 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindern. Das brandbetroffene Wohnhaus brannte mit samt der dazugehörigen Garage nahezu vollständig aus. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

