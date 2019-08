Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall auf Kreuzung

Lingen (ots)

Gestern Morgen ist es im Kreuzungsbereich der Georgstraße und der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 49-jähriger Autofahrer war auf der Kaiserstraße in Richtung Georgstraße unterwegs und beabsichtigte geradeaus in Richtung Nordstraße zu fahren. Aufgrund der zum Unfallzeitpunkt ausgefallenen Ampelanlage war die Vorfahrt durch die entsprechende Verkehrsbeschilderung geregelt. Eine 56-jährige Frau befuhr zum gleichen Zeitpunkt die vorfahrtsberechtigte Georgstraße in Richtung Innenstadt, als es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem 49-jährigen Autofahrer kam. Die Frau aus Lingen und ein sich ebenfalls im PKW befindliches einjähriges Kind wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

