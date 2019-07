Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Briefkasten gestohlen

Nordhorn (ots)

Mehrere unbekannte Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag gegen 03:40 Uhr einen Postbriefkasten an der Neuenhauser Straße aus der Verankerung gerissen. Der Briefkasten konnte wenig später in einem Schuttcontainer am Stadtring aufgefunden werden. Die Jugendlichen seien zum Teil mit Fahrrädern unterwegs gewesen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

