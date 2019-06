Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Spardosen gestohlen

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitagvormittag in ein Einfamilienhaus an der Wilhelm-Busch-Straße eingedrungen. Sie brachen ein Küchenfenster auf und erbeuteten daraus drei Spardosen samt Inhalt. Vermutlich wurden sie durch Nachbarn gestört, so dass sie das Haus nicht weiter durchsuchten und die Flucht ergriffen. Der angerichtete Gesamtschaden ist erheblich. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

