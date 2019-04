Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand in Obergeschosswohnung

Meppen (ots)

Am Montagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Hansastraße ausrücken. Verletzt wurde dort niemand. Im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab und verhinderte, dass sie auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell