POL-EL: Werlte - Zwei Männer sterben bei Verkehrsunfall (Ergänzung: Zeugen gesucht)

Werlte (ots) - Die Polizei sucht nach vier Personen, die sich kurz nach dem Unglück am Unfallort eingefunden haben. Die beiden Männer und die beiden Frauen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren hatten vermutlich Hilfe leisten wollen. Mit Eintreffen der Rettungskräfte hatten sie sich dann aber vom Unfallort entfernt. Möglicherweise kommen sie als Zeugen des Unfalls in Betracht. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 mit der Polizei Papenburg in Verbindung zu setzen.

