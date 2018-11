POL-EL: Werlte - Zwei Männer sterben bei Verkehrsunfall

Werlte (ots) - Am Mittwochabend ist es auf der Loruper Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei 37- und 43-jährige Männer aus Werlte und Lorup sind dabei ums Leben gekommen. Die beiden Osteuropäer waren gegen 21.15 Uhr mit einer Mercedes A-Klasse in Richtung Werlte unterwegs. Auf einer langer Gerade kam das Auto aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 43-jähriger Beifahrer wurde durch die Windschutzscheibe aus dem Auto geschleudert und war vermutlich sofort tot. Der 37-jährige Fahrer verstarb trotz schneller notärztlicher Versorgung ebenfalls noch an der Unfallstelle. Beide Männer waren zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht angegurtet. Neben der Polizei waren zwei Rettungs- und zwei Notarztfahrzeugbesatzungen sowie 25 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Beamten haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell