POL-EL: Lingen - Feuer auf Krankenhausparkplatz

Lingen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist es auf dem Parkplatz des Bonifatius Hospitals zum Brand an einem Auto gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine Frau aus Lingen war gegen 17.05 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf den Parkplatz gefahren, als sie von Passanten auf ein offenes Feuer am Unterboden ihres Autos aufmerksam gemacht wurde. Ersthelfer konnten die Flammen schnell löschen. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Brandausbruch liegen nicht vor. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

