POL-EL: Nordhorn - Polizeibeamter von Fahrrad geschubst

Nordhorn (ots) - Am Mittwochabend wurde ein 59-jähriger Polizeibeamter von einem 20-jährigen Syrer leicht verletzt. Der junge Mann und sein 23-jähriger Begleiter sollte durch zwei zivile Fahrradstreifen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als die Beamten die Männer an der Alten Synagogenstraße ansprachen und sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, schubste der 20-jährige einen der Polizisten vom Fahrrad. Der 59-jährige stürzte und verletzte sich leicht an der Hand. Die Männer ergriffen anschließend die Flucht. Der Angreifer konnte wenig später von einer weiteren Streifenbesatzung gestellt und festgenommen werden. Auch sein Begleiter wurde schnell ermittelt und kontrolliert. Als Grund für Angriff und Flucht gaben die beiden an, zur Kontrollzeit einen Joint geraucht zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell