POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Gesundheitszentrum

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr versucht, in das Gesundheitszentrum Medicus Wesken an der Straße Am Wall-Süd einzudringen. Sie gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Parkhaus und kletterten von dort aus über Feuerleitern auf das Dach. Dort scheiterten bei dem Versuch, ein Fenster aufzubrechen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Auf dem Dach wurden zusätzlich mehrere Graffiti-Schriftzeichen vorgefunden. Ob ein Zusammenhang zu dem versuchten Einbruch besteht, wird aktuell überprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell