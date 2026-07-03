Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autofahrer war alkoholisiert

Wittmund - Radfahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Autofahrer war alkoholisiert

Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Wittmund von der Polizei angehalten worden. Der Mann fuhr gegen 15.30 Uhr durch den Ortsteil Eggelingen, als die Beamten ihn stoppten. Der 63-Jährige hatte einem Atemalkoholwert von über 1,0 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wittmund - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund ist am Donnerstag ein Fahrradfahrer verletzt worden. Eine 83 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Straße Im Schnepel, als ihr ein 72-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. An einer Einmündung bremsten Autofahrerin und Fahrradfahrer ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 72-Jährige stürzte dabei und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell