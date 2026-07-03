Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Hinte - Nach Verkehrsunfall verstorben

Aurich - Kind verletzt

Krummhörn - Unfallflucht

Norden - Müllbehälter brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

In Großefehn ist am Donnerstag ein 59-jähriger Mann Opfer von Betrügern geworden. Auf dem PC-Bildschirm des Mannes erschien ein Pop-Up-Fenster mit dem Hinweis auf Schadsoftware und der Aufforderung, den Kundensupport von Microsoft anzurufen. Die Täter erlangten im weiteren Verlauf den Fernzugriff auf den Computer und konnten eine Online-Überweisung vornehmen. Dem 59-Jährigen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Nach Verkehrsunfall verstorben

Der 40-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads, der am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 210 in Hinte lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Mittwoch in einem Krankenhaus verstorben. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6305297

Aurich - Kind verletzt

Ein elfjähriges Kind ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer von einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er auf dem Fahrradweg offenbar ein Kind auf einem Fahrrad, das von rechts kam. Er stieß mit der Elfjährigen zusammen, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Krummhörn - Unfallflucht

In Greetsiel (Gemeinde Krummhörn) ist der Verursacher eines Parkplatzunfalls geflüchtet. Am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem öffentlichen Parkplatz in der Okko-Tom-Brook-Straße einen schwarzen Skoda Octavia. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Brandgeschehen

Norden - Müllbehälter brannte

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Norden zu einem Brandgeschehen. In einem Hinterhof in der Straße Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz geriet gegen 2.35 Uhr ein Altpapiercontainer in Brand. Aufmerksame Bewohner reagierten schnell und schoben den Müllbehälter an die Straße, um ein mögliches Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Bereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

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