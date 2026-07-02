Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schweindorf - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Schweindorf - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

In Schweindorf sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 19.30 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Schweindorf unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Fahrer einen medizinischen Notfall und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einer 21-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Der Audi wurde durch den Aufprall in die Berme geschleudert. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 21-Jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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