Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Tödlicher Betriebsunfall

Rysum - Sachbeschädigungen

Norden - Bei Unfall schwer verletzt

Großefehn - Krad landete im Kanal

Norden - Unfallzeugen gesucht

Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Tödlicher Betriebsunfall

In Wiesmoor kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Betriebsunfall. Gegen 8.40 Uhr wurde über den Notruf gemeldet, dass im Zwischenberger Weg ein Arbeiter durch das Dach einer landwirtschaftlichen Halle gestürzt sei. Der 52-jährige Mann fiel nach ersten Erkenntnissen aus etwa acht Metern Höhe. Er musste reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rysum - Sachbeschädigungen

Nach Sachbeschädigungen in Rysum (Gemeinde Krummhörn) sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Gulfhofs in der Mönkestraße unter anderem Fensterscheiben zerstört und Fahrzeuge beschädigt. Die Taten ereigneten sich zwischen vergangenem Dienstag und Mittwoch. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Bei Unfall schwer verletzt

In Norden ist am Mittwoch eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Eine 76 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr gegen 17.25 Uhr auf der Norddeicher Straße in Richtung Norddeich. Auf Höhe der Gewerbestraße bog die Autofahrerin ab und übersah dabei eine auf dem Radweg entgegenkommende 60-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 60 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Großefehn - Krad landete im Kanal

In Großefehn ist am Mittwoch ein Kradfahrer gestürzt. Der 34 Jahre alte Motorrad-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Kanalstraße Nord in Richtung Mittegroßefehn unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Bahnhofsplatz verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad schleuderte in einen angrenzenden Kanal und musste durch die Feuerwehr geborgen werden.

Norden - Unfallzeugen gesucht

Nach einem Parkplatzunfall am Mittwoch in Norden sucht die Polizei Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Am Markt, auf dem Parkplatz hinter eines Stromversorgungsanbieters, gegen die Front eines grauen BMW. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.20 Uhr und 16.35 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen roten Pkw. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Norden - Unfallflucht

Am Sonntag ist ein Unfallverursacher in Norden geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr in einer Parkbucht im Lorenzweg gegen die Front eines weißen VW Golf. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unbekannte unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch ist in Wiesmoor ein Unfallverursacher geflüchtet. Auf dem Parkplatz eines Indoor-Spielplatzes in der Straße Am Stadion stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen die Front eines silbernen Audi. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß an der Stoßstange und am Kotflügel beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 17.15 Uhr. Unter 04944 914050 nimmt die Polizei Wiesmoor Zeugenhinweise entgegen.

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