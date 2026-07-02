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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn: Personensuche beendet

Großefehn (ots)

Großefehn: Personensuche beendet

Der 64-jährige Mann, der seit Mittwochabend in Großefehn vermisst wurde, ist am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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