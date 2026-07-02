Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Großefehn: Personensuche beendet
Großefehn (ots)
Großefehn: Personensuche beendet
Der 64-jährige Mann, der seit Mittwochabend in Großefehn vermisst wurde, ist am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
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