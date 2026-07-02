POL-AUR: Großefehn: Personensuche beendet

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Taschendiebstahl Am Dienstag hat sich in einem Discounter in Norden ein Taschendiebstahl ereignet. Gegen 12.30 Uhr hielt sich eine 59-jährige Frau in dem Geschäft in der Osterstraße auf, als ihr Unbekannte unbemerkt in die Handtasche griffen und ihre ...

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