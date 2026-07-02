Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund: Durchsuchungen wegen unerlaubten Handels mit Cannabis-Produkten

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Aurich/Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund

Durchsuchungen wegen unerlaubten Handels mit Cannabis-Produkten

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz wurden am Mittwoch mehrere Objekte im Stadtgebiet Aurich und der Samtgemeinde Holtriem durchsucht.

Dem Polizeieinsatz waren mehrmonatige verdeckte Ermittlungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und der Staatsanwaltschaft Aurich vorausgegangen. Insgesamt wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch im Stadtgebiet Aurich und der Samtgemeinde Holtriem vier Objekte durchsucht.

Die Ermittlungen richten sich gegen einen 34-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau, die gemeinsam als Betreiber von Snackautomaten tätig sind. Ihnen wird gemeinschaftlicher und gewerbsmäßiger Handel mit Cannabis vorgeworfen.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die Ermittler rund 2,7 Kilogramm verkaufsbereite Cannabis-Produkte mit einem geschätzten Verkaufswert von etwa 38.000 Euro als Beweismittel beschlagnahmen. Die Produkte unterliegen in ihrem Wirkstoffgehalt dem Konsumcannabisgesetz. Bei der beschlagnahmten Ware handelt es sich unter anderem um Joints, Vapes und Kräutermischungen mit synthetischen Cannabinoiden, die einzeln verpackt in sogenannten Snackautomaten überregional zum Verkauf angeboten werden.

Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund auch Diensthundeführer mit Spürhunden der Polizeidirektion Osnabrück und eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Zentralen Polizeidirektion.

Die beiden Beschuldigten wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen am Mittwoch wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die erheblichen Risiken frei verkäuflicher CBD-Produkte hin. Immer wieder zeigt sich, dass vermeintlich harmlose Artikel aus Automaten oder Online-Shops nicht den angegebenen Inhaltsstoffen entsprechen. Einzelne Produkte weisen teils deutlich erhöhte THC-Gehalte auf, die zu unerwarteten Rauschzuständen oder gesundheitlichen Beschwerden führen können. Besonders gefährlich sind zudem synthetische Cannabinoide, die häufig als "legale" Kräutermischungen angeboten werden, tatsächlich aber unberechenbare und teils lebensbedrohliche Wirkungen entfalten. Die Polizei rät dringend, solche Produkte zu meiden und bei gesundheitlichen Auffälligkeiten sofort medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

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