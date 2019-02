Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Apotheke; Wittmund - Einbruch in Buchhandlung; Friedeburg - Einbruch in Wohnung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Apotheke

In der Apotheke an der Hauptstraße in Friedeburg ist ein Einbruch gemeldet worden. Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zur Apotheke und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Einbruch in Buchhandlung

Unbekannte haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Buchhandlung in Wittmund verschafft. Ob die Täter etwas entwendet haben ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 8:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Friedeburg - Einbruch in Wohnung

Unbekannte sind in Friedeburg in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Obergeschosswohnung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Friedeburger Hauptstraße. Die Tat ereignete sich am Montag in der Zeit von 23:30 Uhr bis 23:50 Uhr. Was die Täter entwendet haben ist Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund