POL-AUR: Halbemond - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Halbemond - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Halbemond - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 54-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall bei Halbemond leicht verletzt worden. Die Hyundai-Fahrerin aus der Wesermarsch war auf der Nadörster Straße unterwegs, als sie in einer Linkskurve einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger überholen wollte. Da der 25-jährige Traktor-Fahrer nach links in ein Grundstück einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Hyundai-Fahrerin kam durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Straßengaben zum Stehen. Es entstand hoher Sachschaden.

