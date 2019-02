POL-AUR: Norden - Fahrradhelm überreicht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Nachdem sie am Freitag, 15. Februar, von einem Auto angefahren wurde und gestürzt war, wurde Ingrid Räth aus Norden nun ein neuer Fahrradhelm überreicht. Wilhelm Doden vom Landkreis Aurich übergab ihr am Donnerstag gemeinsam mit Ingo Bieneck vom Polizeikommissariat Norden den Helm. Ihr alter Helm wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt und unbrauchbar. "Wahrscheinlich hat mir der Helm das Leben gerettet" berichtete Ingrid Räth während des Gesprächs. Aufgrund des getragenen Helms wurde sie durch den Sturz nur leicht verletzt. Ihr liegt besonders am Herzen, dass durch ihre Geschichte anderen Fahrradfahrer ins Bewusstsein gerückt wird, wie wichtig ein Fahrradhelm sein kann.

