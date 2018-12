POL-AUR: Aurich - Verkehrsunfall mit Streifenwagen; Aurich - Verkehrsunfall

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückte am frühen Sonntagmorgen, 09.12.2018, um 06:05 Uhr, ein mit Blaulicht und Martinshorn zum Tatort eilender Streifenwagen der Polizei. Auf der regennassen Straße der Pferdemarkt-Kreuzung beabsichtige der 22jährige Polizeibeamte rechts in die Esenser Straße abzubiegen. Dabei kam das Auto der Einsatzkräfte ins Rutschen und fuhr gegen den dortigen Ampelmast. Der Streifenwagen und der Ampelmast wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ampelanlage an der Pferdemarkt-Kreuzung ist derzeit nicht funktionsfähig. Anlassbezogene Verkehrsregelungsmaßnahmen werden durch die Polizei getroffen. Mit Verkehrsbehinderungen ist weiterhin zurechnen. Eine Rundfunkdurchsage wurde veranlasst. Die Reparaturarbeiten der Ampelanlage dauern mindestens bis Dienstag an. Der beschädigte Streifenwagen musste abgeschleppt werden.

Aurich - Verkehrsunfall

In Aurich kam es am Sonntag, 09.12.2018, um 18:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Emder Straße. Ein 63jähriger Fahrer eines Renault Clio fuhr mit seinem Auto die Emder Straße in Richtung stadtauswärts und stieß beim Fahrbahnwechsel mit einem Renault Laguna eines 22jährigen Mannes, der mit seinem Auto in gleicher Richtung fuhr, zusammen. Es kam zum Verkehrsunfall. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Renault Clio war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

