POL-AUR: Wiesmoor - Versuchter Einbruch in Bäckerei; Aurich - Täter ermittelt; Aurich - E-Bikes gestohlen; Aurich - Autoreifen gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Unbekannte haben versucht in eine Bäckerei in Wiesmoor einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam eine Tür zu öffnen um in die Bäckerei in der Hauptstraße zu gelangen. Dies misslang jedoch. Ereignet hat sich der Vorfall von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 5:20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 91669110 entgegen.

Aurich - Täter ermittelt

Die Person, die am 9. Oktober in der Johannes-Diekhoff-Straße in Aurich aus dem Auto heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen hat konnte aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Aurich. Dieser war gemeinsam mit einem 18-jährigen Ihlower unterwegs. Wie berichtet (Meldung vom 11. Oktober), hatte der Mann am Abend des 9. Oktober aus einem Auto heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Verletzt wurde dabei niemand.

Aurich - E-Bikes gestohlen

Unbekannte haben am Montag in Aurich zwei graue E-Bikes gestohlen. Die E-Bikes des Herstellers Koga Miyata standen in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr vor einem Fahrradgeschäft im Hoheberger Weg. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Autoreifen gestohlen

Vier Autoreifen samt Felgen wurden in Aurich gestohlen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7:55 Uhr, Zutritt zum Gelände eines Autohauses an der Emder Straße. Die Räder waren an einem grauen Skoda Superb montiert. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

