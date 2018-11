POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnung; Leezdorf - Getränkekisten gestohlen; Norden - Heckscheibe eingeschlagen

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnung

Unbekannte sind in eine Wohnung in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich am Sonntag in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Dachgeschosswohnung in der Gartenstraße. Dort wurden nach ersten Erkenntnissen Elektroartikel gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Leezdorf - Getränkekisten gestohlen

Unbekannte haben in Leezdorf eine Vielzahl an Getränkekisten gestohlen. Die Täter überstiegen dazu die Umzäunung des Getränkelagers eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Sandkasten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 14:30 Uhr, bis Montag, 6:30 Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Norden - Heckscheibe eingeschlagen

Die Heckscheibe eines schwarzen Seat Ibiza wurde durch Unbekannte beschädigt. Der Wagen war am Sonntag in der Zeit von 15 Uhr bis 17:05 Uhr auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Dr.-Schöneberg-Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

