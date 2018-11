Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung

Am Samstag, gegen 01:10 Uhr, kam es in Aurich in einer Discothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25 und 26-jährigem Mann. Das 26-jährige Opfer wurde, nach eigenen Angaben, mehrfach geschlagen. Bei der Überprüfung der Personalien, wurde festgestellt, dass gegen das Opfer ein Haftbefehl vorlag. Er wurde in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Körperverletzung

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr; kam es im Carolinenhof in Aurich zunächst zu Streitigkeiten. Ein 34-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte einen alkoholisierten Mann (27 Jahre) angesprochen, der sich im Center aufhielt. Es kam zu Beleidigungen durch den Betrunkenen. Einem ausgesprochenen Hausverbot kam er nicht nach. Im weiteren Verlauf wurde der Sicherheitsmitarbeiter körperlich attackiert.

Sachbeschädigung

Am Samstag, gegen 06:43 Uhr, randalierte ein stark alkoholisierter Mann (20 Jahre) an einer Hauseingangstür in Aurich, Ostgaster Weg. Als ihm nicht geöffnet wurde, drang er in den Garten ein wo es zu diversen Sachbeschädigungen kam. Offensichtlich hatte der Mann, aufgrund seiner starken Alkoholisierung, seine eigene Wohnung nicht gefunden.

Beleidigung

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, wird einem 24-jährigem Mann der Zutritt zu einer Discothek in Südbrookmerland durch das Sicherheitspersonal verweigert. Der Mann gibt rechtsradikale Parolen von sich und verhält sich aggressiv. Er steht deutlich unter Alkoholeinfluss. Die eingesetzten Polizeibeamten werden von ihm durch Gesten und Worte beleidigt. Mehrere eingeleitete Strafverfahren sind die Folge.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall -Verdacht Trunkenheit-

Am Samstag, gegen 01:30 Uhr, kam es in Ihlow, Simonswolder Weg, zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Zunächst konnte der Fahrer an der Unfallstelle nicht angetroffen werden. Später erscheint er alkoholisiert an der Unfallstelle. Ein Test ergibt ein Wert von 1,1 Promille bei dem Mann (47 Jahre). Er ist außerdem verletzt und wird in die UEK Aurich eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Sonstiges

Hilflose Person

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, meldet der Sicherheitsdienst einer Discothek in Südbrookmerland einen stark Betrunkenen, dem der Einlass in die Discothek verweigert wird. Da der Betrunkene sehr jung wirkt, wird die Polizei verständigt. Die Beamten stellen fest, dass der Betrunkene 13 Jahre alt ist. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst, wird er seiner Mutter übergeben.

Brand

Am Samstag, gegen 23:05 Uhr, kam es in Wiesmoor, Borkumer Straße, zu einem Pkw -Brand. Durch den Brand wurde ein Zaun und eine angrenzende Holzhütte in Mitleidenschaft gezogen. Der Pkw brannte komplett aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Beleuchtungssets entwendet

Von zwei beleuchteten Bäumchen wurden in der Zeit vom 16.11., 23 Uhr, bis zum 17.11., 22 Uhr, weihnachtliche Beleuchtungssets entwendet. Die Tat ereignete sich auf einem Grundstück an der Coldinner Straße in Großheide. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall mit zwei Schwerverletzten

Auf der Schottjer Straße in Upgant - Schott ereignete sich am Samstagabend gegen 19.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden und ungefähr 15000 Euro Sachschäden entstanden. Ein 33-jähriger aus Marienhafe fuhr mit einem Opel von Wirdum kommend in Richtung Marienhafe. Im Innerortsbereich Upgant-Schott geriet er mit seinem Fahrzeug nach links und prallte mit dem entgegenkommenden VW einer 42-jährigen Wirdumerin zusammen. Der Wagen des Mannes überschlug sich anschließend. Beide Personen wurden schwerverletzt aus den Fahrzeugen geborgen. Bei dem Unfallverursacher waren die Verletzungen so schwer, dass zwischenzeitlich Lebensgefahr nicht auszuschließen war. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse trug womöglich eine Alkoholbeeinflussung des Mannes zum Unfallgeschehen bei. Bei weiteren Überprüfungen wurde zudem festgestellt, dass der Autofahrer keine Fahrerlaubnis besaß und der PKW mit falschen Kennzeichen versehen war.

Lichtzeichenanlage beschädigt

7000 Euro Sachschäden entstanden an einem PKW und einer Lichtzeichenanlage bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 19:30 Uhr. Eine Fahrzeugführerin war aus den Bahnhofstraße in Hage mit ihrem Mercedes nach rechts auf die Küstenbahnstraße abgebogen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dort befindliche Lichtzeichenanlage.

Unfall mit Trunkenheit

Einen Wert von knapp 1,3 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem 28-jährigen PKW - Fahrer. Der 28-jährige wollte am Sonntag gegen 02 Uhr vom Poppenweg in Großheide auf den Linienweg abbiegen. Im wahrsten Sinne des Wortes bekam er die Kurve nicht und kam nach rechts in einen Straßengraben. Bei der Überprüfung hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit kam dann der Promillewert heraus, der eine Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung zur Folge hatten.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Morgen des 18.11.2018 befuhr eine Polizeistreife die Hauptstraße in Wiesmoor. Hier kommt ihnen ein PKW aus Wilhelmshaven teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Aufgrund dessen müssen die Beamten ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Das Fahrzeug kann kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Hier wird dann auch schnell deutlich, warum es dieses Fahrverhalten gab. Der 30jährige Pkw-Führer war nämlich stark alkoholisiert. Ein Test vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille. Eine Blutprobe wurde daraufhin durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

PKW-Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 18jähriger Wittmunder PKW-Führer wurde am frühen Sonntagmorgen in Wittmund kontrolliert. Hier wurde eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt. Eine Blutprobe wurde sodann angeordnet. Bei der weiteren Überprüfung wurden zudem noch diverse Betäubungsmittel bei der Person gefunden. Nun erwarten ihn ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

