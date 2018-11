POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 16./17.11.2018

Aurich/Wittmund/Norden (ots) - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunken Auto gefahren

Am Freitag wurde gegen 11:30 Uhr in der Straße Im Unterende Nord in Großefehn ein Pkw Audi kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 32-jährige Wiesmoorer mit 2,36 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach Unfall leicht verletzt

Am Freitag befuhr gegen 14:15 Uhr ein 17-jähriger Mann aus Südbrookmerland mit seinem Leichtkraftrad den Kreisel der Borsigstraße, als ihm durch einen 55-jährigen Mann aus Großefehn die Vorfahrt genommen wurde, der mit seinem Pkw in den Kreisel einfahren wollte. Bei dem anschließenden Zusammenprall verletzte sich der junge Mann und seine 17-jährige Auricher Mitfahrerin leicht.

Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 01:30 Uhr auf dem Simonswolder Weg in Ihlow ein verunfallter Pkw Opel Astra gemeldet, der stark beschädigt am Geländer einer dortigen Brücke stand, welches durch den Aufprall ebenfalls stark beschädigt wurde. Im Nachgang konnte als Tatverdächtiger ein 47-jähriger Mann aus Wiesmoor ermittelt werden, der mit 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Drei Kinder als Ladendiebe festgestellt

Vor Schulbeginn erwischten Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Norden am Freitagvormittag drei Kinder im Alter von 12,11 und 11 Jahren, zwei Jungen und ein Mädchen, beim Ladendiebstahl und verständigten die Polizei. Die Kinder wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

"Vermisste" Kinder stehlen in Verbrauchermarkt

Besorgte Großeltern zweier Grundschüler aus Norden teilten der Polizei in Norden am Freitagnachmittag mit, dass ihre Enkelsöhne, beide 9 Jahre alt, nach Schulschluss nicht nach Hause gekommen waren. Noch bevor erste Maßnahmen seitens der Polizei getroffen werden konnten, teilte ein Verbrauchermarkt in Norden mit, dass man zwei Kinder als Ladendiebe festgestellt habe. Hierbei handelte es sich um die beiden vermissten Grundschüler. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Altkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Am Freitagmorgen, um 08.40 h, wurde eine 36 Jahre alte Frau aus Blomberg in Wittmund in der Knochenburgstraße mit ihrem PKW angehalten und kontrolliert. Die Kontrolle ergab den Verdacht, dass die Frau unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde die Frau zur hiesigen Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen.

Angetrunken Auto geführt

Am Samstagmorgen, um 02.15 h, wurde ein 20 Jahre alter Mann aus Aurich mit seinem PKW auf dem Kummerweg in Neuschoo angehalten und kontrolliert. Da die Beamten Atemalkohol feststellten, wurde ein Atemtest durchgeführt. Die Atemalkoholkonzentration lag bei 0,24 Promille. Da für Personen unter 21 Jahren die 0-Promillegrenze gilt, wurde gegen den Betroffenen ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am Samstagmorgen, um 02.55 h, befuhr ein 18 Jahre alter Mann aus Dornum mit einem PKW die Fußgängerzone in Wittmund. In der Norderstraße wurde der jungen Mann von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Fensterscheibe eingeworfen

Am Freitag im Zeitraum von 12.00 h bis 13.00 h versuchte ein bislang unbekannter Täter in Friedeburg-Hesel in der Heseler Straße durch Einwerfen eines Fensterglases in das Wohnhaus zu gelangen. Da der Hund der Bewohner im Haus war und anschlug, misslang der geplante Einbruch. Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-921115 zu melden.

An Hals gegriffen

Auf dem Parkplatz eines Autohandels kam es am Freitag, um 17.10 h, in Friedeburg an der Hauptstraße zu einer Körperverletzung, als ein 28 Jahre alter Wittmunder an den Hals eines 25 Jahre alten Wittmunders griff und das Opfer gegen dessen PKW drückte. Das Opfer wurde leicht verletzt. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ebenfalls am Freitag, zwischen 15.00 h und 18.00 h, kam es in Funnix im Kattrepeldiek zu einer Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, als ein bislang unbekannter Täter das entsprechende Grundstück betrat und dort einen Zaun beschädigte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-911115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell