POL-AUR: Aurich - Zigarettenautomat versucht aufzubrechen; Aurich - E-Bike gestohlen; Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zigarettenautomat versucht aufzubrechen

Zwei Unbekannte wurden am Donnerstagabend in Wallinghausen dabei beobachtet, wie sie versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Täter machten sich gegen 23:45 Uhr an dem Automaten im Schafdrift zu schaffen und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute in ein Wohngebiet. Zu den Personen sind keine weiteren Details bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - E-Bike gestohlen

Unbekannte haben am Freitag in Aurich ein E-Bike gestohlen. Das E-Bike des Herstellers Kalkhoff war in der Zeit von 10 Uhr bis 10:30 Uhr vor einem Imbiss in der Straße Am Pferdemarkt abgestellt. In dieser Zeit stahlen die Täter das verschlossene E-Bike. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein schwarzer Daimler B160 ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Aurich beschädigt worden. Ein orangener LKW touchierte gegen 10:30 Uhr den am Fahrbahnrand der Esenser Straße geparkten Daimler. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell