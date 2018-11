POL-AUR: Wittmund - Roller gestohlen; Wittmund - Einbruch in Jugendzentrum; Wittmund - Zaun beschädigt; Wittmund - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren; Friedeburg - Ackerschlepper brannte

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Roller gestohlen

Unbekannte haben in Wittmund einen Motorroller gestohlen. Der braune Motorroller des Herstellers ZNEN war in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, auf einem Parkplatz am Karl-Bösch-Platz in Wittmund abgestellt. In dieser Zeit stahlen die Täter den nicht fahrbereiten Roller. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Einbruch in Jugendzentrum

Unbekannte sind in Wittmund in ein Jugendzentrum eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 20:10 Uhr, bis Donnerstag, 10:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Heinrich-Heine- Straße. Dort wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zaun beschädigt

Ein Zaun wurde in der Kirchstraße in Wittmund beschädigt. Ein Unbekannter ist dort in der Zeit von Mittwoch, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen den Zaun gefahren. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Die Polizei kontrollierte am Freitagmorgen in Wittmund eine Autofahrerin. Die 36-jährige Frau aus Dunum fuhr mit ihrem Ford Focus gegen 8:40 Uhr auf der Knochenburgstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges Geschehen

Friedeburg - Ackerschlepper brannte

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag in Friedeburh ein Traktor in Brand. Das Fahrzeug war auf einem Hof in der Hohejohlster Straße abgestellt. Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 1:52 Uhr. Die Feuerwehren aus Etzel, Horsten und Friedeburg löschten das Feuer. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04465 290 entgegen.

