Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 48-jähriger Mann aus Aurich fuhr mit seinem Hyundai i40 gegen 17:45 Uhr auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Ostertor und wollte nach links in den Hoheberger Weg abbiegen. Dort stieß er mit einem 45-jährigen Mann aus Emden zusammen, der mit seinem Dacia Logan auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Pferdemarkt fuhr und nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel missachtete. Durch den Zusammenstoß wurden der Auricher und seine 45-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 18:15 Uhr in der Mullberger Straße in Wiesmoor. Eine Frau fuhr mit ihrem Auto vom Fahrbahnrand an und übersah nach ersten Erkenntnissen eine 71-jährige Frau in ihrem Opel Meriva. Es kam zum Zusammenstoß bei dem Sachschaden entstand. Die beiden Frauen stiegen aus ihren Fahrzeugen und unterhielten sich kurz. Die Unfallverursacherin stieg jedoch wieder in ihren Wagen ein und fuhr weiter ohne ihre Daten zuvor anzugeben. Zur Verursacherin sind keine weiteren Details bekannt. Zeugen oder die Verursacherin selbst werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 04944 9169110 zu melden

