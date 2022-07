Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen gesucht

Osnabrück/Amsterdam (ots)

Am 28. Juni 2022 gelang deutsch-niederländischen Ermittlern ein Schlag gegen Geldautomatensprenger. Insgesamt 13 mutmaßliche Automatensprenger im Alter von 19 bis 35 Jahren konnten festgenommen werden. Zehn davon befinden sich in Untersuchungshaft. Sieben in den Niederlanden, zwei in Belgien und einer in Deutschland.

Ein weiterer Tatverdächtiger, der am 28. Juni 2022 nicht festgenommen werden konnte, befindet sich aktuell auf der Flucht.

Ermittler fahnden europaweit nach dem Mann namens Mohamed Reda Dadghir. Zuletzt hielt sich der gebürtige Marokkaner mutmaßlich in den Niederlanden auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich aktuell in Deutschland aufhält oder aber nach Deutschland einreisen wird.

Beschreibung des gesuchten Mohamed Reda Dadghir:

- 35 Jahre alt - 177 cm groß - normale Statur - schwarze Haare und schwarzer Bart

Hinweise nimmt Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/3276120 aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

