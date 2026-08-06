Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260806-3. Falscher Handwerker erbeutete Schmuck - Zeugensuche

Frechen (ots)

Mit mieser Masche ausgetrickst

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei Unbekannten, die am Mittwoch (5. August) in Frechen als falsche Handwerker aufgefallen sein und in einem Fall Schmuck entwendet haben sollen. Einer der Männer mit schlanker Statur soll etwa 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Er soll eine hellblaue oder graue Hose, ein weißes T-Shirt und dunkle Schuhe getragen haben. Der Zweite soll etwa im selben Alter und ebenfalls schlank gewesen sein. Er soll einen kurzen Bart gehabt und eine graue Kappe, ein graues T-Shirt und eine graue Arbeitshose mit schwarzen Details sowie helle Handschuhe und dunkle Schuhe getragen haben. Der Dritte soll etwas älter gewesen sein und habe einen Bauchansatz. Er habe eine schwarze Kappe, ein helles T-Shirt, eine blaue oder graue Hose und weiße Schuhe getragen. Zudem sei einer Zeugin vor Ort ein grauer Mercedes mit Bergisch-Gladbacher Kennzeichen (GL) aufgefallen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe einer der Täter gegen 13.30 Uhr an einem Haus an der Straße "Winandswiese" geklingelt. Er habe Gartenarbeiten angeboten, hätte jedoch keinerlei Werkzeuge bei sich gehabt. Nachdem ihm die Bewohnerin Werkzeug zur Verfügung gestellt hätte, habe er an einer Hecke gearbeitet, den Garten aber nach kurzer Zeit unter einem Vorwand unvermittelt verlassen. Ob der Mann unter dem Vorwand der fehlenden Gartengeräte versuchte, ins Haus zu gelangen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 14 Uhr habe ein jüngerer Mann mit Arbeitskleidung ebenfalls an einem anderen Haus an der Winandswiese geklingelt und von einer beschädigten Wasserleitung berichtet. Er müsse nun das Haus auf mögliche Wasserschäden kontrollieren. Im Haus habe er dann in mehreren Räumen diverse Schränke geöffnet, bis er schließlich von der Bewohnerin lautstark zum Verlassen des Hauses aufgefordert worden sein. Während er sich im Haus aufhielt, habe er Schmuck entwendet.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch! Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen an und lassen Sie sich den Besuch bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe. (rs)

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