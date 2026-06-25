Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260625-5: Autofahrer zusammengeschlagen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Streit im Straßenverkehr

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht drei Unbekannte, die einen Autofahrer (23) am Mittwochabend (24. Juni) in Frechen aus seinem Auto gezogen und zusammengeschlagen haben sollen. Einer soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 180 bis 190 Zentimeter groß sein. Der Mann mit blonden Haaren und Dreitagebart soll mit einem weißen T-Shirt und einer beigen Hose bekleidet gewesen sein. Ein anderer im selben Alter soll etwas kleiner gewesen sein. Er habe leicht lockige dunkle Haare und einen Kinnbart gehabt. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Die drei sollen zusammen mit zwei Frauen in einem schwarzen Audi A1 geflüchtet sein.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe der 23-Jährige die Johann-Simon-Straße in Richtung Dr.-Toll-Straße befahren. An einer Engstelle mit mehreren geparkten Autos habe er sich über den genannten Audi aufgeregt, da dort die restliche Fahrbahn sehr eng gewesen sei. Er sei sofort von einem männlichen Tatverdächtigen aus dem Audi heraus beleidigt worden. Nach einem kurzen Streitgespräch seien drei Unbekannte aus dem Auto auf ihn zugegangen und einer habe ihm durch das geöffnete Seitenfenster ins Gesicht geschlagen. Danach hätten die drei den Geschädigten aus dem langsam fahrenden Auto gezogen, ihn geschubst und ihn auf dem Boden liegend mehrfach mit Faustschlägen traktiert.

Wenig später seien die drei Täter hinten in den Audi gestiegen. Das Auto sei dann mit zwei Frauen auf den Vordersitzen in Richtung Herbertskaul weggefahren.

Eine Zeugin beschrieb eine der Damen mit einem dunkelbraunen Zopf und bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt. Einer der Täter sei laut Zeugin groß und schlank gewesen und habe blonde, an den Seiten hochgestylte Haare gehabt. Er sei mit einem beigefarbenen Polo-Shirt mit schwarzen Streifen bekleidet gewesen.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell