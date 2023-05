POL-REK: 230516-2: Autofahrer nach Kollision mit Baum leicht verletzt

Erftstadt (ots) - Zeuge beobachtet mutmaßlichen Täter beim Versuch in eine Apotheke einzubrechen Polizisten haben am Sonntagabend (14. Mai) in Erftstadt während laufender Fahndungsmaßnahmen einen Tatverdächtigen (49) gestellt. Ihm wird der Versuch eines Einbruchs in eine Apotheke vorgeworfen. Ermittler des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen bereits ...

mehr