Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221028-5: Präsenzeinsatz der Polizei in Kerpen - Festnahme

Kerpen (ots)

Über 350 Autos und mehr als 500 Personen kontrolliert

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstag (27. Oktober) in Kooperation mit Kräften der Polizei Köln, der Bundespolizei Köln sowie der Stadt Kerpen einen Präsenzeinsatz durchgeführt. Dabei kontrollierten die Beamten an mehreren Stellen in Sindorf und Horrem über 500 Personen. Die Polizisten fertigten insgesamt fünf Strafanzeigen und sowie zwei Anzeigen wegen Verkehrsverstößen.

In einem Fall nahmen Polizisten einen Tatverdächtigen (34) vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen des Verdachts der Unterschlagung von Kraftfahrzeugen verantworten.

Die Beamten hielten den 34-Jährigen in seinem Transporter gegen 15 Uhr im Bereich der Rathausstraße zwecks einer Verkehrskontrolle an. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann zahlreiche Kartons mit Komponenten für Klima- und Lüftungsanlagen bei sich hatte. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Gegenstände in dem Transporter widerrechtlich erlangt wurden. Die Beamten stellten den weißen Kastenwagen, dessen Halter bereits polizeibekannt ist, sicher. Da der Fahrer des Sprinters keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell