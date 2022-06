Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220623-2: Rettungskräfte brachten Schwerverletzte mit Rettungshubschrauber in Uniklinik

Pulheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (22. Juni) sind ein 61-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin (60) schwer verletzt worden. Eine weitere Unfallbeteiligte (19) verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten den 61-Jährigen und die 19-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus, während die 60-Jährige in eine Uniklinik geflogen wurde.

Gegen 16.15 Uhr sei der 61-jährige Fahrer eines Fiat Pandas auf der Landesstraße 183 (Bonnstraße) in Richtung Pulheim gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Ampel an der Einmündung zur Kreisstraße 6 (Max-Planck-Straße) auf Grün umgeschlagen, so dass der Senior ohne zu bremsen seine Fahrt geradeaus fortsetzen konnte. Er soll in den Einmündungsbereich eingefahren sei, wo es dann zu einem Zusammenstoß mit der 19-jährigen Fahrerin einer Mercedes A-Klasse gekommen ist. Die 19-Jährige habe auf der Bonnstraße in Richtung Geyen an der Ampel gestanden, um nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen zu können. Auch hier habe die Lichtsignalanlage die Farbe auf Grün gewechselt, so dass die junge Fahrerin angefahren sei und mit dem Panda zusammenstieß.

Polizisten beauftragten zum Abtransport der Fahrzeuge ein Abschleppunternehmen und nahmen den Unfall auf. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell