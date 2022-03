POL-REK: 220325-1: Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Abschnitt der Hermülheimer Straße rund zwei Stunden gesperrt. Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen (23. März) in Hürth ein Taxifahrer (61) schwer verletzt und ein weiterer Autofahrer (44) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Laut derzeitigem Sachstand war der 61-Jährige mit seinem Taxi ...

