Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210614-3: Einbrecher machten Beute - Zeugen gesucht

Frechen, Wesseling, Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft verzeichnete in einer Woche sechs Wohnungseinbrüche, drei von ihnen werden in der nachfolgenden Meldung näher beschrieben.

In der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr nutzten Unbekannte am Samstagnachmittag (12. Juni) die kurze Abwesenheit von Bewohnern eines Hauses in der Heinrichstraße in Frechen, um dort einzubrechen. Dazu schlugen die Täter eine Terrassentür ein, betraten das Haus und durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden. Mit Bargeld und Schmuck traten die Täter den Fluchtweg an.

Zwei Zeuginnen (23) sahen Sonntagmorgen (13. Juni) gegen 1.45 Uhr einen Einbrecher in einem Einfamilienreihenhaus in der Ludewigstraße in Wesseling. Nach einer Feier im Dachgeschoss des Hauses ging zunächst eine Zeugin hinunter ins Obergeschoss und bemerkte ihren anzeigenden Hund, der auf eine gläserne Bürotür wies und knurrte. Dahinter sah sie zusammen mit einer hinzugerufenen Zeugin den Schatten eines Mannes, der in diesem Moment an beiden vorbei ins Treppenhaus flüchtete. Er erbeutete die Handtasche einer der Zeuginnen. Der Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er trug ein beiges Oberteil, eine schwarze Mütze und Bauarbeiterhandschuhe. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter das Haus über die offenstehende Terrassentür des Hauses.

Nur knapp eine Stunde später gegen 3 Uhr schlugen die Hunde eines Ehepaares (beide 49) in der Wohnung eines eingerüsteten Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße in Bergheim-Zieverich an. Man schenkte diesem Zustand zunächst keine Aufmerksamkeit, bis die Vierbeiner das zweite Mal gegen 5 Uhr anschlugen. Vom Balkon aus konnten die Zeugen sehen, wie eine unbekannte Person das Baugerüst hinunterkletterte. Ersten Erkenntnissen zufolge kletterte der Täter, ein 185 Zentimeter großer, schlanker Mann, der dunkel gekleidet war und einen Rucksack mit sich trug, ein Baugerüst bis zur Dachgeschosswohnung des Hauses hoch und hebelte dort die Terrassentür der Wohnung eines nicht anwesenden 21-Jährigen auf. Mit Bargeld und einem Mobiltelefon flüchtete der Täter auf gleichem Wege.

In allen genannten Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die Sie an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth richten können. Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar.

Die Polizei rät davon ab, einfach zu erreichende Fenster oder gar Terrassentüren über Nacht zum Lüften offenstehen zu lassen. Damit laden Sie die Einbrecher regelrecht ein. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell