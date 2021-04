Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradunfall- Kradfahrer schwer verletzt

PR Barth (ots)

Am Nachmittag des heutigen Sonnabends (03.04.2021) gegen 13:25 Uhr kam es auf der L 21 in Barth vor dem Kreisverkehr, in Höhe des Abzweiges zur Rettungswache, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.Nach dem gegenwärtigen Stand fuhr ein 48-jähriger Hamburger Kradfahrer mit einer Suzuki aus Richtung Zingst in Richtung Löbnitz. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Kradfahrer vor dem Kreisverkehr die Gewalt über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sich der deutsche Staatsbürger so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Motorrad entstand ein Schaden von insgesamt ca. 2.000 Euro.Die L 21 musste bis zur Bergung von Kradfahrer und Motorrad halbseitig gesperrt werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

