Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Büroraum einer Waschstraße in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

In der Nacht zum 03.04.2021 gegen 03:40 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zur Waschstraße der Firma "Clean Car" in Ribnitz-Damgarten, Sanitzer Str. 3a. Der Täter gelangte gewaltsam in diese Waschstraße und hebelte anschließend eine Tür zum Büro auf. Das Büro und angrenzende Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, ist bisher unbekannt.Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehr als 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund haben Spuren gesichert.Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird um Hinweise von Zeugen gebeten. Wer Angaben zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen machen kann, wende sich bitte an die Beamten im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten (Tel: 03821/87 50), an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

