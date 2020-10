Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201026-6: Einbruch in Autobahnraststätte - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Täter hebelten die Tür zum Raststättengebäude auf, brachen zwei Spielautomaten auf und flüchteten mit dem darin befindlichen Bargeld.

Während der Tankstellenbetrieb wie gewohnt weiterlief, hebelten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. Oktober) zwei maskierte Täter um 03:30 Uhr die Tür zur Autobahnraststätte Süd auf. Im Anschluss brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entnahmen die Bargeldkassetten. Eine davon lag entleert auf dem Boden, als eine Angestellte um 06:00 Uhr die Räumlichkeiten betrat. Sie informierte die Polizei.

Die Polizei setzt auf die Mithilfe aus der Bevölkerung: Da der Tankstellenbetrieb in der Nacht weiterlief, ist es möglich, dass Kunden am benachbarten Gebäude Auffälligkeiten bemerkt haben, die zur Klärung des Sachverhalts von Bedeutung sein können. Außerdem ist der Flur selbst als Zugang zur Raststätte in der Nacht unverschlossen, um den Raststättenbesuchern Toilettengänge zu ermöglichen. Auch hier hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 22 in Kerpen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell