Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Montag (25. Dezember) gegen 02:42 Uhr befuhr ein 23-jähriger Frechener im verkehrsberuhigten Bereich die Hüttenstraße aus Richtung Breitestraße kommend in Fahrtrichtung Kerpener Straße. Im Kreuzungsbereich der Herrenstraße kam er von der Straße ab und fuhr gegen eine Laterne. Im Anschluss prallte er in Fahrtrichtung links gegen das Heck eines abgestellten Opel Astra und beschädigte einen daneben stehenden Nissan Almera. Er schleuderte auf der gegenüberliegenden rechten Straßenseite gegen vier Metallpfosten. Das Fahrzeugheck blieb auf zwei Metallpfosten hängen. Mehrere Airbags lösten im Fahrzeug aus. Durch einen herbeigeeilten Knallzeugen konnte der Frechener über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreit werden. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Unfallanzeige gefertigt. Der Fahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 33000 Euro und an der Laterne sowie den Metallpfosten von ca. 3500 Euro. (dh)

