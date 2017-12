POL-REK: 171222-3: Zusammenstoß nach Ampelausfall - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Dabei wurden vier Personen verletzt. Am Donnerstag 21. Dezember gegen 17:20 Uhr fanden an der Ampelanlage des Kreuzungsbereiches Bundesstraße 265/K 44 (Ortsumgehung Richtung Dirmerzheim) Reparaturarbeiten statt. Die Ampelanlage war außer Betrieb. Zum Unfallzeitpunkt galt daher die Beschilderung (Stopp sowie Vorfahrtsstraße). Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der K 44 aus Richtung der Bonner Straße und beabsichtigte die B 365 geradeaus, in Richtung Liblar, zu überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 54-Jährigen zusammen und weiter gegen zwei Verkehrsschilder. Beide Fahrer verletzten sich dabei leicht. Im Fahrzeug des 54-Jährigen waren zwei weitere Beifahrer (83/50). Die 83-jährige Frau wurde bei dem Unfall schwer, die 50-Jährige leicht verletzt. Krankenwagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallörtlichkeit. (wp)

