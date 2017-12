Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Sonntag (24. Dezember) um 02:05 Uhr befuhr eine 20-jährige Kerpenerin mit ihrem VW Golf die L163 aus Richtung Horrem kommend in Fahrtrichtung Türnich. Am Kreisverkehr der L496 beabsichtigte sie, ihre Fahrt in Richtung Türnich fortzusetzen. Sie stieß im Kreisverkehr gegen zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten, die dabei beschädigt wurden. Sie entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen, der einen lauten Knall gehört hatte, wurde die Polizei verständigt. An der Unfallstelle konnte eine Radkappe und ein verlorenes Kennzeichen aufgefunden werden. Während des Gesprächs mit dem Zeugen beobachteten die Polizeibeamten einen PKW, der auf den Parkplatz eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes fuhr. Das Fahrzeug wurde überprüft. Es war im Frontbereich beschädigt und das vordere Kennzeichen fehlte. Das zuvor aufgefundene Kennzeichen passte zu diesem Fahrzeug. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Unfallanzeige gefertigt. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (dh)

