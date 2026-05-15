Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Berufsberatung auf Rädern: Polizei Hessen Roadshow 2026

Wiesbaden (ots)

Vom 19. Mai bis 10. Juni 2026 geht die Polizei Hessen on tour! Unsere Roadshow bringt die Einstellungsberatung direkt in die Städte Hessens - persönlich und unkompliziert. Vor Ort informieren Beamtinnen und Beamte über das duale Studium bei der Polizei Hessen, die Einstellungsvoraussetzungen, den Ablauf des Eignungsauswahlverfahrens (EAV) und die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei. Interessierte können alle Fragen direkt stellen und hilfreiche Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung erhalten. Ziel der Roadshow ist es, allen Interessierten, insbesondere Jugendliche, einen praxisnahen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Polizei zu geben. Die Roadshow bietet die Gelegenheit, direkt vor Ort Fragen zu stellen und individuelle Beratung zu erhalten. Für eine entspannte Atmosphäre sorgt die Roadshow ebenfalls: Auf Liegestühlen und Sitzsäcken lässt es sich gemütlich ins Gespräch kommen, beim Tischtennis spielen oder am Glücksrad kleine Preise gewinnen. Es erwartet eine lockere, praxisnahe und angenehme Beratung. Termine und Standorte: - Südhessen: 19.05.2026 - Hobit Messe Darmstadt, Parkplatz an Agentur für Arbeit (Blaulichtmeile), 09:00-13:00 Uhr - Osthessen: 20.05.2026 - Bad Hersfeld, Brink/Johannesstraße (Rotes Rad), 11:00-15:00 Uhr - Mittelhessen: 27.-28.05.2026 - Georg-Gaßmann-Stadion, Leopold-Luca-Straße 46B, Marburg, 27.05.2026 - 10:00-15:00 Uhr, 28.05.2026 - 12:00-17:00 Uhr - Frankfurt: 29.-30.05.2026 - 29.05.2026 - Frankfurt Roßmarkt 13:00-18:00 Uhr, 30.05.2026 - Zeil 114, Einmündung Liebfrauenstraße 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr - Westhessen: 02.06.2026 - Chinon Center, Hofheim am Taunus, 08:00-13:00 Uhr - Nordhessen: 08.06.2026 - Königsplatz Kassel, 10:00-15:00 Uhr - Südosthessen: 09.-10.06.2026 - 09.06.2026 - Rosenauplatz, Vorplatz der Hugenottenhalle/Isenburg-Zentrum, Neu Isenburg - 10:00-15:00 Uhr, 10.06.2026 - Freiheitsplatz Hanau, Vorplatz vor dem Forum Hanau - 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

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