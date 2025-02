Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Datenschutz - Sensibilisierung innerhalb der hessischen Landesbehörden

Wiesbaden (ots)

Um den Datenschutz innerhalb der Landesverwaltung Hessens weiter zu stärken, stellt die Zentrale Fortbildung Hessen (ZFH) vom Zentrum für Fort- und Weiterbildung (ZFW) der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) nun eine eLearning-Anwendung (eLA) zur Verfügung. Mithilfe dieses Selbstlernprogramms haben alle Landesbeschäftigten die Möglichkeit, wichtige Themen wie anwendbares Recht und Grundlagen, Aufgaben der Datenschutzbeauftragten und Datenschutzaufsichtsbehörde (HBDI) und den Betroffenendatenschutz und Beschäftigtendatenschutz zu vertiefen. Zudem werden Fragestellungen zur Rolle von Führungskräften und dem mobilen Arbeiten aufgegriffen. Die Entstehung der eLearning-Anwendung wurde aus drei Richtungen vorangetrieben: Seitens der Polizei wurde aus dem Projekt "Sichere Daten" heraus eine Fortbildungsmaßnahme gefordert, die durch die Arbeitsergebnisse der Expertenkommission "Verantwortung der Polizei in einer pluralistischen Gesellschaft" unterstützt wurde. Auch die Verantwortlichen zur Fortbildung und Entwicklung von Führungskräften innerhalb hessischer Behörden äußerten eine entsprechende Bedarfslage. So wurde durch den Datenschutzbeauftragten der HöMS, Dirk Weingarten, in Zusammenarbeit mit den behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) Eva Bepler (Polizeipräsidium Westhessen), Marc Dillbahner (Polizeipräsidium Südhessen) und Steffen Kohlmeier (Polizeipräsidium Nordhessen) die Vorlage erarbeitet. Weitere Unterstützung erfuhr das Team durch Mitarbeitende der HBDI. Die Erstellung der eLA erfolgte dann durch den Arbeitsbereich eLearning der HöMS. Die Menge an fundiertem Wissen wurde sodann als gut verdauliche fachliche Informationen in ein ansprechendes Selbstlernmodul verwandelt.

Innenminister Roman Poseck erklärt: "Mit der neuen eLearning-Anwendung (eLA) erhalten die Landesbeschäftigten eine einfache Gelegenheit, Datenschutzthemen zu vertiefen und sich so für die Herausforderungen von morgen zu rüsten. Ich danke allen, die an der Erarbeitung dieser eLA mitgewirkt haben."

Original-Content von: Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS), übermittelt durch news aktuell