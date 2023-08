MEDION

Kleiner PC - ganz groß: MEDION® Gaming-Neuzugang kommt im kompakten Format

Essen (ots)

MEDION® bringt neues Gehäuse-Format für preisbewusste Gamer:innen an den Start

Mit dem ERAZER Bandit P20 nimmt MEDION ein brandneues Gehäuse in seiner ERAZER Produktserie auf und richtet sich dabei besonders an preisbewusste Gamer:innen. Der neue Gaming-PC zeichnet sich vor allem durch sein kompaktes Format aus. So nimmt der Bandit P20 deutlich weniger Platz ein als Gaming-PCs im üblichen Full ATX Gehäuse-Format - und das ohne Abstriche bei der Performance.

Das Herzstück des ERAZER P20 ist ein Intel Core i7-13700 Prozessor der 13. Generation. Die moderne Hybridarchitektur der CPU liefert den Leistungs-Boost, der für den nötigen Vorsprung in hart umkämpften Battles sorgt. Und auch bei der Grafik wurde nicht gespart: Die NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher ermöglicht eine realistische Darstellung, hohe Auflösungen und starkes Raytracing.

Kurze Ladezeiten sowie schnelle Programm- und Spielstarts liefert die 1 TB WD_BLUE SN570 PCIe SSD in Kombination mit den 16 GB DDR5 RAM - der entscheidende Vorteil bei langen Zock-Sessions. Dabei darf auch die Kühlung nicht zu kurz kommen: Das optimierte Kühlsystem hält das kompakte Kraftpaket stets im optimalen Temperaturbereich und verlängert so die Lebensdauer der Komponenten. Und trotz seines kompakten Formats muss sich der Bandit P20 nicht unter dem Schreibtisch verstecken, ganz im Gegenteil: Das schicke Gehäuse von In Win mit Glas-Panels und LED-Beleuchtung macht ihn sogar zum echten Hingucker.

Verfügbarkeit

Der ERAZER Bandit P20 ist ab sofort zum Preis von 1.699,95 Euro im MEDION Shop erhältlich.

Über ERAZER®

Mit der Produktserie ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvoller Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

© 2023 MEDION® AG. Alle Rechte vorbehalten.

MEDION® und das entsprechende MEDION® Logo sind geschützte Marken der MEDION® AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.

Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

© 2023 NVIDIA, das NVIDIA-Logo und GeForce RTX sind Marken und / oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell