Lidl

5 Jahre Partnerschaft: Lidl und Bioland fördern regionale Bio-Landwirtschaft

Frische-Discounter baut Bioland-Sortiment kontinuierlich aus

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Eine Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt: Seit 2018 überzeugen Lidl und Bioland durch ihre Partnerschaft Kunden und Landwirte gleichermaßen. Anlässlich der fünfjährigen Kooperation blickt der nachhaltige Frische-Discounter auf die Erfolge der letzten Jahre zurück und baut die Zusammenarbeit weiter aus.

Innerhalb der ersten drei Jahre konnte Lidl das Angebot an Bioland-Produkten mehr als verdoppeln. Aktuell bietet das Unternehmen zudem deutschlandweit das größte Bioland-Sortiment für Eigenmarken im Frische-Discount an. Auch zukünftig baut Lidl die Anzahl an Produkten kontinuierlich weiter aus. Bis 2025 sollen Bio- und Bioland-Artikel zehn Prozent des Gesamtsortiments ausmachen. Aktuell sind in allen rund 3.200 Lidl-Filialen mehr als 100 Bioland-Produkte erhältlich.

Die Bioland-Produkte stammen aus Deutschland und vereinzelt aus Südtirol. Mit dem Ausbau des Sortiments stärkt Lidl die Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft und sichert damit kurze Transportwege. Auch die Kunden profitieren so von einem ausgewählten Bio-Angebot zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. "Immer mehr Menschen legen Wert auf eine bewusste Ernährung. Qualitativ hochwertige und gesunde Lebensmittel zu erwerben sollte kein Privileg sein. Die Kooperation mit Bioland ermöglicht es, dass wir Millionen von Verbrauchern einen einfachen Zugang zu hochwertigen Bio-Produkten bieten", erläutert Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf von Lidl in Deutschland.

"Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Lidl verschafft unserer Arbeit für eine ökologische Landwirtschaft noch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit. Seit Beginn der Partnerschaft hat Lidl unsere Fair-Play-Regeln stets vertrauensvoll geachtet. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre, in denen wir die Partnerschaft weiter ausbauen und gemeinsam den Weg zur Transformation der Land- und Lebensmittelwirtschaft beschreiten", sagt Jan Plagge, Präsident des Bioland e.V.

Der Bioland-Verband steht für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung. Der Verband geht mit seinen Richtlinien deutlich über die Regelungen der EU-Bio-Verordnung hinaus und garantiert eine komplette Bio-Umstellung der Erzeugerbetriebe, deutlich weniger Zusatzstoffe in der Verarbeitung und ein hohes Maß an Tierwohl. So steht Nutztieren beispielsweise mehr Platz zur Verfügung und die Möglichkeit zum Auslauf und Weidegang. In einer eigenen Richtlinie für Biodiversität sichert Bioland zudem ein zusätzliches Engagement zum Beispiel für den Insekten-Schutz. Da Bioland-Betriebe nur in Deutschland und Südtirol ansässig sind, sind die Transportwege der Lebensmittel verhältnismäßig kurz. Zu erkennen sind die Bioland-Erzeugnisse am Bioland-Markenzeichen - das grüne Quadrat mit weißem Bioland-Schriftzug.

Weitere Informationen zur Kooperation von Lidl und Bioland finden Sie unter:

Lidl und Bioland - Lidl Deutschland

Über Lidl in Deutschland

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen über 93.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell