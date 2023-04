Der Countdown läuft: Der neue LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 ist eine Hommage an das Hypercar

Peugeot Deutschland GmbH

Nach der Vorstellung des PEUGEOT 9X8 Hypercars im letzten Jahr hat sich das Team PEUGEOT TotalEnergies einer neuen technischen Herausforderung gestellt - dem Nachbau des neuen Hypercars in LEGO® Technic(TM). Auto- und LEGO®-Fans können schon bald das LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar bestellen.

Die Designteams der LEGO® Group und von PEUGEOT Sport haben eine präzise Nachbildung des Hypercars PEUGEOT 9X8 im Maßstab 1:10 geschaffen. Von der markanten Silhouette bis hin zu den herausstechenden Blitzen auf der Lackierung, erweckt dieses neue LEGO® Technic(TM) Modell die Faszination des PEUGEOT 9X8 zum Leben. Der PEUGEOT 9X8 demonstriert das Ziel der Elektrifizierung von PEUGEOT und verkörpert die Wettbewerbsfreude der Marke auf höchstem Niveau.

Das Sieben-Gang-Getriebe mit Elektroantrieb des Hypercars wurde in diesem neuen Modell maßstabsgetreu nachgebildet. Das Modell verfügt außerdem über die einzigartigen Türen des Hypercars, das emissionsarme Hybrid-Antriebssystem, die leistungsstarke Federung und das elegante Profil. Details wie der V6-Motor und die im Dunkeln leuchtenden Lichtelemente vermitteln den Nervenkitzel des Rennsports.

Kasper René Hansen, Designer bei der LEGO® Group, über das 1.775 Teile umfassende Set: "Unsere beiden Marken haben sich zusammengetan, um ein Produkt zu schaffen, das eine neue Ära des Hybrid-Rennsports und der Technik feiert. Es war nicht einfach, die Formen und Details eines so eleganten Autos mit LEGO® Technic(TM) Elementen nachzubilden, aber es war eine Ehre, so kreativ mit dem Team PEUGEOT TotalEnergies zusammenzuarbeiten, und ich bin stolz darauf, dass es uns gemeinsam gelungen ist, das Hypercar in LEGO® Technic(TM) Form zu bauen."

Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport: "Unsere technische Zusammenarbeit mit der LEGO® Group begann im Januar 2022, fünf Monate vor der Enthüllung des PEUGEOT 9X8. Es dauerte ein Jahr, um das Projekt mit den Technik- und Designteams vollständig zu entwickeln, sodass wir die technischen Details des PEUGEOT 9X8 direkt auf das LEGO® Technic(TM) Modell übertragen konnten. Für beide Marken war es sehr wichtig, ein möglichst realistisches Modell zu schaffen. PEUGEOT, PEUGEOT Sport und die LEGO® Teams hatten zahlreiche Besprechungen über die Entwicklung der Federungs- und Hybridsysteme, die sich nicht anhand von Fotos nachbilden lassen. Wir danken der LEGO® Group für dieses Projekt und sind sehr stolz und beeindruckt von dem Endergebnis, das unsere Vorstellungen übertrifft."

Das neueste Modell der LEGO® Technic(TM) Serie ist fertig gebaut über 13 cm hoch, 22 cm breit und 50 cm lang, und kann Rennsport- und LEGO® Fans gleichermaßen begeistern.

Die LEGO® Version des Rennwagens wurde beim ersten Rennen der FIA-Europameisterschaft in Portugal enthüllt, noch bevor das echte Auto auf die Strecke geht, um seinen mit Spannung erwarteten Auftritt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am 10. und 11. Juni vorzubereiten.

Das LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar Set ist ab dem 1. Mai in den LEGO® Stores und unter www.LEGO.com sowie über die PEUGEOT Partner erhältlich.

Produktinformation: (42156)

Alter: 18+

Maße: über 13 cm hoch, 50 cm lang und 22 cm breit

Produktname: LEGO® Technic(TM) PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar

Teile: 1,775

Preis: 199,99 Euro UVP

