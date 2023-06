MEDION

Knusprig und fettarm: vier neue Heißluftfritteusen von MEDION®

MEDION® ergänzt sein Airfryer-Lineup um vier neue Modelle für kreative Rezeptideen und eine gesunde Ernährung

Eine bewusste, gesündere Ernährung spielt heute in vielen Küchen eine wichtige Rolle. Und wer beispielsweise Pommes ohne schlechtes Gewissen genießen und Lebensmittel generell schonender backen, garen oder frittieren möchte, ist mit einer Heißluftfritteuse bestens beraten. Dank innovativer Technologie lassen sich Speisen mit bis zu 80 Prozent weniger Fett zubereiten und gleichzeitig bleiben wichtige Inhaltsstoffe sowie der Geschmack erhalten. MEDION bietet mit vier neuen Modellen für jeden Haushalt die passende Variante.

MEDION LIFE E50 XL Heißluftfritteuse: Das Volumenwunder

Mit ganzen 5,7 Litern Fassungsvermögen bietet die MEDION LIFE E50 XL selbst für Großfamilien oder die ein oder andere Party ausreichend Platz im Frittierkorb. Dank innovativer Heißlufttechnologie werden Lebensmittel schonend und schnell zubereitet und Klassiker wie beispielsweise Pommes frites auch ohne Öl knusprig frittiert. 1.700 Watt Leistung in Kombination mit einem Heizelement aus Edelstahl sorgen dafür, dass das Gerät schnell die Betriebstemperatur erreicht. Ein 60 Minuten Timer, eine Temperaturkontrolle bis 200 °C und intuitives digitales Bedienfeld tragen zu einer kinderleichten Bedienung bei. Acht Automatikprogramme ermöglichen die mühelose Zubereitung verschiedener Gerichte. So gelingen Hähnchen, Shrimps, Fisch oder sogar Kuchen ganz ohne Kochbuch.

MEDION LIFE E30 XL Heißluftfritteuse: Ohne Ende Power

Die MEDION LIFE E30 XL ist die leistungsstärkste Heißluftfritteuse aus der Reihe der neuen Modelle: Satte 2.000 Watt sorgen zusammen mit einem hochwertigen Heizelement für ausreichend Power und schnelle Einsatzbereitschaft des Airfryers. Mit 5 Litern bietet auch der Korb der E30 XL reichlich Fassungsvermögen um die ganze Familie mit frittierten, gerösteten, gegrillten und gleichzeitig fettarmen Gerichten zu verwöhnen. Die 360°-Heißlufttechnologie, bei der die Speisen von allen Seiten schonend erwärmt werden, macht die Verwendung von Öl nahezu hinfällig und stellt sicher, dass wichtige Inhaltstoffe erhalten bleiben. Acht vorinstallierte Automatikprogramme ermöglichen eine schnelle, flexible Zubereitung verschiedenster Gerichte. Die Auswahl erfolgt über ein übersichtliches Menü, das auf einem großen One-Touch-LED-Display visualisiert wird.

MEDION LIFE E20 L Heißluftfritteuse: Mehr als eine Fritteuse

3,2 Liter Korbvolumen und 1.400 Watt Leistung bietet die MEDION LIFE E20 L. Auch hier stellt ein künstlich erzeugter Heißluftstrom eine fettarme Zubereitung verschiedenster Speisen sicher und ermöglicht, das zum Beispiel Fritten trotz eines Minimums an Öl knusprig und kross auf dem Teller landen. Wie alle anderen Geräte des Lineups verfügt die E20 L über eine Timerfunktion - 30 Minuten im Falle der E20, eine einstellbare Temperaturkontrolle bis 200 °C und ein digitales Display, über das sich die acht Automatikprogramme auswählen lassen. Ebenfalls ein Standard bei allen MEDION-Heißluftfritteusen sind rutschfeste Standfüße, ein Überhitzungsschutz sowie ein Cool-Touch-Griff für ein Plus an Sicherheit und eine einfache, unkomplizierte Reinigung des antihaftbeschichteten Frittierkorbs.

MEDION LIFE E10 S Heißluftfritteuse: Kleiner - aber oho!

Die kleinste der neuen MEDION-Airfryer ist die MEDION LIFE E10 S. Mit 2,8 Litern Fassungsvermögen und 1.500 Watt Leistung bietet sie ausreichend Platz und Power, um schnell und unkompliziert kreative und gesunde Rezepte für die ganze Familie zu zaubern. Darüber hinaus steht sie ihren großen Schwestern in puncto Funktionen in nichts nach: 30 Minuten Timer, eine einstellbare Temperaturkontrolle bis 200 °C, ein digitales Display, ein hochwertiges Heizelement aus Edelstahl, acht vorinstallierte Automatikprogramme sowie Sicherheits-Features wie rutschfeste Standfüße, Überhitzungsschutz und Cool-Touch-Griff finden sich auch bei der E10 S.

Verfügbarkeit

Die MEDION LIFE E50 XL (Preis 84,95 Euro), die MEDION LIFE E30 XL (Preis 84,95 Euro) sowie die MEDION LIFE E10 S (Preis 49,95 Euro) sind ab sofort, die MEDION LIFE E20 L (Preis 54,95 Euro) ab dem 22.06.2023 im MEDION-Shop erhältlich.

Über MEDION®

MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen After-Sales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.

